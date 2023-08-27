FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama

'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama

27.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybı, kayıt dışılık ile mücadelede 'yapay zekayı' devreye aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, "Bu yıl kiralık konutlar, eğlence yerleri ve restoranlarda fiili denetimler gerçekleştiriliyor, özellikle KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefleri yakından takip ederek gerekli denetimleri yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybı, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

DENETİMLERDE YAPAY ZEKA DEVREDE

"Kayıtdışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz…

Kayıtdışılık sadece vergi kaybı değildir; esas sorun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribattır. Yani finansmana erişememe, düşük ölçek ve zayıf verimlilik…"

fdsgsg

KİRALIK KONUT, EĞLENCE YERLERİ VE RESTORANLARA SIKI DENETİM

Bakan Şimşek, risk analiz ve denetim çalışmalarında yapay zeka uygulamalarını ve dijital teknolojileri kullandıklarını belirterek, "Bu yıl kiralık konutlar, eğlence yerleri ve restoranlarda fiili denetimler gerçekleştiriliyor, özellikle KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefleri yakından takip ederek gerekli denetimleri yapıyoruz. Piyasada oluşan fiyat hareketlerini yakından takip ediyor ve birçok sektöre ilişkin detaylı analizler yapıyoruz. Ülke genelinde hazırlanan denetim planları ile sahada da denetimlerimizi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

KİRALIK KONUTLARDA DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan son dönemde günlük kiraya verilen dairelerin kayıt dışılığa yol açtığına da değinen Bakan Şimşek, analiz çalışmaları neticesinde bugüne kadar kira gelirini beyan etmeyen 240 bin kişiye bilgilendirici ve yönlendirici SMS'ler gönderdiklerini söyledi.

7.2 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bakan Şimşek günübirlik kiralamalarda 5 binden fazla adrese denetim yapıldığını belirtirken, yapılan denetimlerde 7,2 milyon lira ceza kesildiğini ifade etti.

'HATALI KDV UYGULAYANLAR TAKİBE ALINDI'

Bakan Şimşek ayrıca mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanması gereken yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20'lik KDV oranlarını yanlış uygulayarak haksız rekabete ve vergi kayıp-kaçağına sebebiyet veren mükellefleri takibe aldıklarını belirtti.

Bakan Şimşek, denetimlerde KDV oranını olması gerekenden düşük uygulayan işletmelerin tespit edildiğini, 8 bin 531 mükellefin denetlendiğini ve 550 milyon lira kayıt dışı hasılat tespit edildiğini ifade etti. Bakan Şimşek toplamda ise 87 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık zorunlu! Kirada anlaşamayan bu yolu tutacak, gelinlik için bile geçerliArtık zorunlu! Kirada anlaşamayan bu yolu tutacak, gelinlik için bile geçerli
Resmi davetimiz yok fakat...Resmi davetimiz yok fakat...
Emekli maaşlarına zam için 3 formül!Emekli maaşlarına zam için 3 formül!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.