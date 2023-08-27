'Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybı, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

DENETİMLERDE YAPAY ZEKA DEVREDE

"Kayıtdışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz…

Kayıtdışılık sadece vergi kaybı değildir; esas sorun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribattır. Yani finansmana erişememe, düşük ölçek ve zayıf verimlilik…"

KİRALIK KONUT, EĞLENCE YERLERİ VE RESTORANLARA SIKI DENETİM

Bakan Şimşek, risk analiz ve denetim çalışmalarında yapay zeka uygulamalarını ve dijital teknolojileri kullandıklarını belirterek, "Bu yıl kiralık konutlar, eğlence yerleri ve restoranlarda fiili denetimler gerçekleştiriliyor, özellikle KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefleri yakından takip ederek gerekli denetimleri yapıyoruz. Piyasada oluşan fiyat hareketlerini yakından takip ediyor ve birçok sektöre ilişkin detaylı analizler yapıyoruz. Ülke genelinde hazırlanan denetim planları ile sahada da denetimlerimizi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

KİRALIK KONUTLARDA DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan son dönemde günlük kiraya verilen dairelerin kayıt dışılığa yol açtığına da değinen Bakan Şimşek, analiz çalışmaları neticesinde bugüne kadar kira gelirini beyan etmeyen 240 bin kişiye bilgilendirici ve yönlendirici SMS'ler gönderdiklerini söyledi.

7.2 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bakan Şimşek günübirlik kiralamalarda 5 binden fazla adrese denetim yapıldığını belirtirken, yapılan denetimlerde 7,2 milyon lira ceza kesildiğini ifade etti.

'HATALI KDV UYGULAYANLAR TAKİBE ALINDI'

Bakan Şimşek ayrıca mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanması gereken yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20'lik KDV oranlarını yanlış uygulayarak haksız rekabete ve vergi kayıp-kaçağına sebebiyet veren mükellefleri takibe aldıklarını belirtti.

Bakan Şimşek, denetimlerde KDV oranını olması gerekenden düşük uygulayan işletmelerin tespit edildiğini, 8 bin 531 mükellefin denetlendiğini ve 550 milyon lira kayıt dışı hasılat tespit edildiğini ifade etti. Bakan Şimşek toplamda ise 87 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

