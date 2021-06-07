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Deniz salyası zararını sigorta şirketleri karşılar mı? Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

07.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu süreçte deniz araçları sahiplerine bir kötü haber de sigorta şirketlerinden geldi.

Deniz salyası zararını sigorta şirketleri karşılar mı? Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Son aylarda Marmara Denizi ve kıyılarında oluşan deniz salyası tehlikesi Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu süreçte tekne ve deniz araçları sahipleri deniz salyasından dolayı oluşacak zararın sigorta şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmeye çalışıyor.

"SİGORTA ŞİRKETİ ZARARI KARŞILAMAYACAK"

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, sigorta şirketleri tarafından deniz salyasının deniz araçlarının motorlarına verdiği zarar araştırılıyor.

Sigorta şirketlerinin deniz salyasından oluşabilecek zararları ise karşılamayacaklarını vurgulayan Doğan yazısında, "Eğer müsilajdan(deniz salyası) dolayı tekne zarar görürse ve tekneniz de sigortalıysa, sigorta şirketi zararı karşılamayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak. Öncesinde bölgede inceleme yapan Bakan Kurum, "Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin 3 yıl içinde kurtarılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çevre projelerimize destek veriyor. Tüm adımları oluşturacağımız koordinasyon grubunda tartışacağız. Çevre Komisyonumuz, valililerimiz burada... Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Geleceğimizi kurtaracak adımları atacağız. Herkes taşın altına elini koydu.

Fotoğraf: BBC

Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!


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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Parayı alırken iyi, vermeye gelince 1000 tane bahane.
zaten karsılamamak için ellerinden geleni yapıyor bazır firmalar her zaman
bu şirketlerde ödeme yapmamak için otuz takla atıyor

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