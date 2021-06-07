Deniz salyası zararını sigorta şirketleri karşılar mı? Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Son aylarda Marmara Denizi ve kıyılarında oluşan deniz salyası tehlikesi Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu süreçte tekne ve deniz araçları sahipleri deniz salyasından dolayı oluşacak zararın sigorta şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmeye çalışıyor.

"SİGORTA ŞİRKETİ ZARARI KARŞILAMAYACAK"

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, sigorta şirketleri tarafından deniz salyasının deniz araçlarının motorlarına verdiği zarar araştırılıyor.

Sigorta şirketlerinin deniz salyasından oluşabilecek zararları ise karşılamayacaklarını vurgulayan Doğan yazısında, "Eğer müsilajdan(deniz salyası) dolayı tekne zarar görürse ve tekneniz de sigortalıysa, sigorta şirketi zararı karşılamayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılacak. Öncesinde bölgede inceleme yapan Bakan Kurum, "Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin 3 yıl içinde kurtarılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: