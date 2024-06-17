Deniz sezonu açıldı, ücretler uçuşa geçti! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!

Lahmacundu, hamburgerdi, dondurmaydı derken tatil bölgelerindeki bir fiyat artışı da şezlong ücretlerinde geldi. Özel işletmelerdeki plajlara giriş ücretleri katlandıkça katlandı. Kimileri şezlong ücreti alırken kimileri de şezlong başına harcama limiti koyuyor.

500 LİRAYA DA VAR 3 BİN TL'YE DE...

Özel işletmelerde günlük şezlong kiralamanın bedeli 500 TL’den başlıyor 2 bin TL’ye çıkıyor. Muğla Bodrum'da 3 bin TL'ye bile şezlong kiralama ücreti var. Datça’da Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı ve ilçe merkezinde yer alan plajlar işletmeler tarafından kapatılmış durumda.

Özel işletmelere şezlong parasını ödemek istemeyen vatandaşlar ise işletmeler geri kalan dar alanlardan denize girmeye çalışıyor. Bazı belediyeler de vatandaşlardan gelen talep üzerine halk plajlarına şezlong koymaya başladı.

Özel plaj işletmelerinde satılan 1 hamburgerin fiyatı 450 TL ile 1000 TL, lahmacunun fiyatı ise 100 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.





