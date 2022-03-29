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Denizbank EFT saatleri ve ücretleri: Denizbank'tan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

29.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizbank EFT işlemleri diğer bankalara yapılan para transferleridir. Denizbank EFT işlemleri yalnızca hafta içi ve belirli saatlerde yapılabilir. Bununla birlikte gönderim yapılan tutara göre farklılık gösteren EFT ücretleri mevcuttur. Denizbank EFT saatleri ve ücretleri nedir?

Denizbank EFT saatleri ve ücretleri: Denizbank'tan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Denizbank EFT işlemleri banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM'lerden yapılabilmektedir. Başka bankalara para transferi yapılan EFT işleminde, belirli miktarda ücretlendirme yapılır. Denizbank EFT ücretleri ne kadardır?

Denizbank'tan EFT para transferi saat kaça kadar yapılır?

EFT sistemi farklı bankalar arasında yapılan para transferidir. Denizbank'tan yapılan EFT işlemleri de bu banka haricindeki bankalara yapılmaktadır.

Denizbank'tan yapılan EFT işlemleri hafta içi saat 8:00'de başlar. Denizbank'tan başka bankalara para transferi 16:30'a kadar yapılabilir. Bu saatten sonra yapılan işlemler ertesi gün mesai başlangıcından sonra gerçekleştirilir. Cuma günü 16.30'dan sonra yapılan işlemler ise ancak pazartesi günü hesaba ulaşır.

Denizbank geç EFT zamanı ise 16.00 - 16.30 arasıdır. Bu zaman içerisinde yapılan EFT işlemleri daha yüksek ücretlendirmeye tabi tutulur. Bunun nedeni bankanın bu zaman diliminde daha yoğun olmasıdır.

Denizbank havale saatleri için bir sınırlama yoktur. Hafta sonu veya resmi tatillerde bile havale işlemi yapılması mümkündür.

Denizbank'tan yapılan EFT kaç dakikada hesaba geçer?

Denizbank işlem saatleri 8:00 ve 16:30 arasıdır. Bu saatler içinde bankanın yoğunluk durumuna göre EFT süreleri değişmektedir. Genellikle EFT'nin ulaşması 5-10 dakika sürmektedir. Ancak bankanın çok yoğun olduğu zamanlarda bu süre yarım saate kadar çıkmaktadır.

Denizbank EFT ücretleri

Her bankanın kendi sisteminde EFT ücretleri değişmektedir. Denizbank da kendine özgü ücretlendirmeye sahiptir. Denizbank'tan başka bankaya para yatırma ücreti işlemin hangi miktarda ve hangi yolla yapıldığına göre değişir. Şubeden yapılan EFT işlemlerinde,

  • Normal EFT yapıldığında 1.000 tl tutarına kadar 5,44 TL ücret ödenir. 50.000 TL ve üzerindeki EFT işlemlerinde ise 114,6 TL tutarında ücret ödenir. 1.000 TL ve 50.000 TL arasındaki işlemlerde 11,46 TL değerinde ücret ödenir.
  • Geç EFT yapıldığında 1.000 TL'ye kadar 8,18 TL, 1.000-50.000 TL arasındaki EFT işlemlerinde 17,19 TL ve 50.000 TL ve üstü olması halinde 171,9 TL tutarında ücretlendirme yapılır.

Denizbank ATM'lerden yapılan EFT işlemlerinde,

  • Normal EFT işlemlerinde 1.000 TL ve altı için 4 TL, 1.000 ve 50.000 arası için 8 TL, 50.000 ve üstü için 57,30 TL ücret kesilir.
  • Geç EFT işlemlerinde 1.000 TL ve altı için 6 TL, 1.000-50.000 TL arası için 12 TL, 50.000 TL ve üstü için de 85,95 TL ücret kesilir.

İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde daha az kesinti uygulanır. Bu yolla yapılan EFT işlemlerinde,

  • Normal EFT işlemlerinde 1.000 TL'ye kadar 1,14 TL, 1.000-50.000 TL arası 2,29 TL, 50.000 üstü için de 28,65 TL kesinti yapılır.
  • Geç EFT işlemlerinde 1.000 TL'ye kadar 1,71 TL, 1.000-50.000 TL arası 3,43 TL, 50.000 TL ve üstüne de 42,97 TL kesinti yapılır.

Denizbank EFT limiti 100.000 TL'dir. Bu işlemin alt limiti ise 1 TL'dir.

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