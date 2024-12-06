Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı! Fon vurgununun Ateş'i dinmedi...

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, genel müdürlük görevinden istifa etti. Yılbaşı itibarıyla bankanın genel müdürü değişecek. Seçil Erzan fonuyla ilgili Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcular Hakan Ateş'ten şikayetçi olmuştu.

'Bu satırları yazmak hiç kolay değil' diyerek sözlerine başlayan Hakan Ateş; Denizbank için 'Üzerine titrediğim büyüttüğüm 27 yaşına getirdiğim evladım, gurur duyduğum eserim' ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİLERİN İDDİASI: 44 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK

Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, şikayetçilerin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamede de 24 kişi şikayetçi oldu. Bu isimler arasında Türkiye'nin önde gelen isimleri yer aldı. İddianamede Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli de şikayetçi olarak yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLMEMİŞTİ

Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi. Daha sonra ilgili iddianame kabul edilmeyip başsavcılığa geri gönderilmişti.

HAKAN ATEŞ'İN YERİNE RECEP BAŞTUĞ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek. Hakan Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olarak bankayla serüvenine devam edeceği de gelen bilgiler arasında...