FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı! Fon vurgununun Ateş'i dinmedi...

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı! Fon vurgununun Ateş'i dinmedi...

06.12.2024 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu yüksek vaadli fon vurgununda dava devam ederken Denizbank'ta çok sürpriz bir gelişme yaşandı! 27 senedir bankanın genel müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş, çalışanlara yazdığı mektupla genel müdürlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Hakan Ateş'in yerine gelecek isim de belli oldu.

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı! Fon vurgununun Ateş'i dinmedi...

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, genel müdürlük görevinden istifa etti. Yılbaşı itibarıyla bankanın genel müdürü değişecek. Seçil Erzan fonuyla ilgili Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcular Hakan Ateş'ten şikayetçi olmuştu.

'Bu satırları yazmak hiç kolay değil' diyerek sözlerine başlayan Hakan Ateş; Denizbank için 'Üzerine titrediğim büyüttüğüm 27 yaşına getirdiğim evladım, gurur duyduğum eserim' ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİLERİN İDDİASI: 44 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK

Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, şikayetçilerin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamede de 24 kişi şikayetçi oldu. Bu isimler arasında Türkiye'nin önde gelen isimleri yer aldı. İddianamede Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli de şikayetçi olarak yer aldı.

hasfas

İDDİANAME KABUL EDİLMEMİŞTİ

Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi. Daha sonra ilgili iddianame kabul edilmeyip başsavcılığa geri gönderilmişti.

rec

HAKAN ATEŞ'İN YERİNE RECEP BAŞTUĞ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek. Hakan Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olarak bankayla serüvenine devam edeceği de gelen bilgiler arasında...

Anahtar Kelimeler:
DenizBank Seçil Erzan Hakan Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

MÜSİAD Başkanı'ndan kendi villalarına yüzde 55 zam!

MÜSİAD Başkanı'ndan kendi villalarına yüzde 55 zam!

Emekliye seyyanen zam geliyor! AK Parti'de karar çıktı

Emekliye seyyanen zam geliyor! AK Parti'de karar çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.