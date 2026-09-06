Denizdeki bolluk yüzleri güldürdü! Balıkçılar gece gündüz çalışıyor

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Sezonun bereketini değerlendirmek isteyen balıkçılar, gece gündüz denizde çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, günün erken saatlerinde çapariyle palamut avına çıkıyor. Öğleden sonra ise uzatma ağlarıyla avlanmaya devam eden balıkçılar, günün büyük bölümünü denizde geçiriyor.

BALIKÇILAR GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DENİZDE GEÇİRİYOR

Avlanan palamutların satışa sunulması için çalışmalarını sürdüren balıkçılar, mesailerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiriyor. Kıyıköy’de denizdeki palamut bolluğu balıkçıların sezon beklentilerini de artırıyor.



Bereketli av sezonunun devam etmesi beklenen beldede balıkçılar, palamut avındaki bolluktan memnun olduklarını belirtti. Balıkçılar, sezonun da bu şekilde bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

PALAMUT BOLLUĞU BALIKÇILARI MEMNUN ETTİ

Kıyıköy’de sezonun başlamasıyla birlikte artan palamut avı, balıkçıların yoğun mesai yapmasına neden oldu. Balıkçılar, denizdeki bolluğun sürmesini ve sezonun bereketli şekilde devam etmesini bekliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır