Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL

Karadenizli balıkçılar, sezonun ilk gününde denize açılarak ağlarını palamut için attı. Gece boyunca süren avın ardından kıyıya dönen teknelerde başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıkları yer aldı. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi ise sezonun ilk gününde 150 TL'den tezgahlarda satışa çıktı.

Yaklaşık 5 aylık bekleyişin ardından balıkçılar, dün dua ve horon eşliğinde Karadeniz'in serin sularına açılmıştı. Gece boyunca ağlarına balık takılması için çalışan balıkçılar, sabah saatlerinde avladıkları balıklarla kıyıya ulaştı. Çingene palamudundan farklı olarak büyüyen palamutların tanesi ilk günden 150 liradan satışa sunuldu.

İLK GÜNDEN TEZGAHLAR PALAMUTLA DOLDU

Balık satıcısı Onurcan Köse, denizde palamut miktarının yüksek olduğunu belirterek sezonun bol geçmesini beklediklerini söyledi.

Köse, tezgahların sezonun ilk gününde oldukça hareketli olduğunu ifade ederek, "Tezgahımız ilk günden süper oldu. Bu sene bol bol palamut satacağız gibi görünüyor. 15 Ağustos'tan beri palamut satıyorduk zaten. Bugün ise bol miktarda palamut geldi. 600 grama kadar ulaşan palamutların tanesi 150 TL'den satılıyor. Mezgit kilo 250 TL, istavrit 150 TL, barbun 250 TL'den satışa başladı. Fiyatlar ilk gün için uygun." dedi.

Geçen yıl hamsinin bol olduğunu, bu sezon ise palamudun öne çıkacağını belirten Köse, "Balıkçılar için hangi balığın olduğunun bir önemi yok. Bizi her yıl bir balık sırtladığında sıkıntı olmuyor. İster palamut isterse de hamsi bol olsun. Hangisi bol bol tüketilirse bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ PALAMUT YEMEKTEN BIKACAK"

Önceki yıllarda palamut avının 6-7 ay sürdüğünü hatırlatan Köse, bu sezon da benzer bir dönem yaşanmasını umduklarını belirtti.

Köse, "Önceki yıllarda 6-7 ay palamut satmıştık. O kadar uzun sürmüştü. Bu yıl da o sene gibi olacak diye umut ediyoruz. Denizde bol miktarda palamut var. Vatandaş artık palamut yemekten bıkacak." diye konuştu.

Sezonun ilk avının ardından bazı teknelerin yeterli miktarda balık bulamadığını da aktaran Köse, "Gece ilk kez denize çıkıldı. Bazı tekneler balıkları bulamadı ve yeterince balık çıkmadı. O nedenle bugün palamudun tanesi 150 TL'den satılıyor ama yarın belki 100 TL veya 75 TL'den de satılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLAR DA FİYATLARDAN MEMNUN

Sezonun ilk gününde sabahın erken saatlerinde balıkçı tezgahlarına gelen vatandaşlar ise av sezonunun başlamasını uzun süredir beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, ilk gün olmasına rağmen balıkların güzel göründüğünü ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Balıkçılar ile vatandaşlar, sezonun ilk gününün ardından av miktarının artmasıyla birlikte balık fiyatlarının biraz daha gerilemesini umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır