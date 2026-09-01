FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL

Karadenizli balıkçıların 5 aylık bekleyişi sona erdi. Gece denize açılan tekneler, sabah saatlerinde bol miktarda avla kıyıya dönerken, tezgahlarda ilk günün fiyatı da belli oldu.

Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL

Karadenizli balıkçılar, sezonun ilk gününde denize açılarak ağlarını palamut için attı. Gece boyunca süren avın ardından kıyıya dönen teknelerde başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıkları yer aldı. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi ise sezonun ilk gününde 150 TL'den tezgahlarda satışa çıktı.

Yaklaşık 5 aylık bekleyişin ardından balıkçılar, dün dua ve horon eşliğinde Karadeniz'in serin sularına açılmıştı. Gece boyunca ağlarına balık takılması için çalışan balıkçılar, sabah saatlerinde avladıkları balıklarla kıyıya ulaştı. Çingene palamudundan farklı olarak büyüyen palamutların tanesi ilk günden 150 liradan satışa sunuldu.

Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL 1

İLK GÜNDEN TEZGAHLAR PALAMUTLA DOLDU

Balık satıcısı Onurcan Köse, denizde palamut miktarının yüksek olduğunu belirterek sezonun bol geçmesini beklediklerini söyledi.

Köse, tezgahların sezonun ilk gününde oldukça hareketli olduğunu ifade ederek, "Tezgahımız ilk günden süper oldu. Bu sene bol bol palamut satacağız gibi görünüyor. 15 Ağustos'tan beri palamut satıyorduk zaten. Bugün ise bol miktarda palamut geldi. 600 grama kadar ulaşan palamutların tanesi 150 TL'den satılıyor. Mezgit kilo 250 TL, istavrit 150 TL, barbun 250 TL'den satışa başladı. Fiyatlar ilk gün için uygun." dedi.

Geçen yıl hamsinin bol olduğunu, bu sezon ise palamudun öne çıkacağını belirten Köse, "Balıkçılar için hangi balığın olduğunun bir önemi yok. Bizi her yıl bir balık sırtladığında sıkıntı olmuyor. İster palamut isterse de hamsi bol olsun. Hangisi bol bol tüketilirse bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.

Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL 2

"VATANDAŞ PALAMUT YEMEKTEN BIKACAK"

Önceki yıllarda palamut avının 6-7 ay sürdüğünü hatırlatan Köse, bu sezon da benzer bir dönem yaşanmasını umduklarını belirtti.

Köse, "Önceki yıllarda 6-7 ay palamut satmıştık. O kadar uzun sürmüştü. Bu yıl da o sene gibi olacak diye umut ediyoruz. Denizde bol miktarda palamut var. Vatandaş artık palamut yemekten bıkacak." diye konuştu.

Sezonun ilk avının ardından bazı teknelerin yeterli miktarda balık bulamadığını da aktaran Köse, "Gece ilk kez denize çıkıldı. Bazı tekneler balıkları bulamadı ve yeterince balık çıkmadı. O nedenle bugün palamudun tanesi 150 TL'den satılıyor ama yarın belki 100 TL veya 75 TL'den de satılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Denize açıldılar, sabah büyük sürprizle döndüler! Tanesi 150 TL 3

VATANDAŞLAR DA FİYATLARDAN MEMNUN

Sezonun ilk gününde sabahın erken saatlerinde balıkçı tezgahlarına gelen vatandaşlar ise av sezonunun başlamasını uzun süredir beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, ilk gün olmasına rağmen balıkların güzel göründüğünü ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Balıkçılar ile vatandaşlar, sezonun ilk gününün ardından av miktarının artmasıyla birlikte balık fiyatlarının biraz daha gerilemesini umut ettiklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Zorunlu oluyor: Hepsi e-Devlet'te görünecekEv sahipleri ve kiracılar dikkat! Zorunlu oluyor: Hepsi e-Devlet'te görünecek
Sürücüler için yeni dönem bugün başladı: Artık tek hat varSürücüler için yeni dönem bugün başladı: Artık tek hat var

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz balık sezonu balıkçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.