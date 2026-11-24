Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Sinop’ta 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından temmuz-eylül döneminde 140 bina için yapı ruhsatı düzenlendi. Bu binalardaki daire sayısı bin 204, toplam yüzölçümü ise 164 bin 979 metrekare olarak kayıtlara geçti.

YAPI ALANLARININ YÜZDE 68,9’U KONUT

Sinop’ta yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümünün 113 bin 617 metrekaresini konut alanları oluşturdu. Konut dışı kullanım alanlarının yüzölçümü 20 bin 891 metrekare, ortak kullanım alanlarının yüzölçümü ise 30 bin 471 metrekare oldu.

Yüzölçümü paylarına bakıldığında, toplam alanın yüzde 68,9’unun konut kullanım alanı olduğu görüldü. Konut dışı kullanım alanlarının payı yüzde 12,7 olarak hesaplanırken, ortak kullanım alanları toplam yüzölçümünün yüzde 18,5’ini oluşturdu.

107 BİNAYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLDİ

Aynı dönemde Sinop’ta belediyeler tarafından 107 bina için yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Bu binalardaki daire sayısı 520 olurken, toplam yüzölçümü 90 bin 376 metrekare olarak gerçekleşti.

Böylece 2026 yılının Temmuz-Eylül döneminde Sinop’ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 140, yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 107 oldu. Ruhsatlandırılan daire sayısı bin 204, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 520 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır