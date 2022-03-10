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Depoda saklanan yağları görünce vali talimat verdi: Götürün vatandaşa dağıtın

10.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok marketin raflarında ayçiçek yağı bulunmazken, stok yapıldığına dair söylentiler sonrası ekipler denetimlerini artırdı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı. Aydoğdu, bir depoda çok miktarda sıvı yağ olduğunu görünce görevliye "Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." dedi.

Depoda saklanan yağları görünce vali talimat verdi: Götürün vatandaşa dağıtın

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı bulamayacağı korkusuna kapılan vatandaşlar, marketlere akın etmeye başladı. Talebin bir hayli fazla artması nedeniyle market raflarında ürün kalmadı. Bu durum fırsatçıları da ortaya çıkardı.

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RAFA KOYMADIKLARI YAĞLAR DEPOLARDAN ÇIKTI

Vatandaşın panikle ayçiçek yağı alması sonrası bazı marketler, raflara ürün koymadı ve fiyat artırdı. Ekipler Türkiye'nin dört bir yanında denetimlerini artırırken birçok marketin rafa koymadığı yağları depolarda sakladığı ortaya çıktı.

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AKSARAY VALİSİ SAHAYA İNDİ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, dün kentte ekiplerle stok tartışmalarının yaşandığı sıvı yağ ile ilgili denetime çıktı. Denetimler sırasında bir market zincirine ait depoda çok sayıda sıvı yağı gören Vali Aydoğdu, görevli kişiyi çağırarak buradaki yağ miktarını sordu. Kadın çalışan da depoda sabah 4 bin 500 koli stokunun olduğunu, bir o kadar miktarda marketlerin siparişi bulunduğunu belirtti.

"VALİLİĞİN ÖNÜNDE VATANDAŞA DAĞITACAĞIZ"

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." diye konuştu. (DHA)

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