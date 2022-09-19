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Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin! Akaryakıta indirim geliyor… (19 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

19.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları için vatandaşlar indirim ve zam haberlerini araştırıyor. Petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla mazot ve benzin fiyatı gündemdeki yerini koruyor. Araç sahipleri “19 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?” “İndirim mi gelecek ne zaman?” sorularına yanıt ararken beklenen haber geldi. Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren büyük bir indirim yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin! Akaryakıta indirim geliyor… (19 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu motorin fiyatı için yeni indirimi gündeme getirdi. Peki akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları oldukça hareketli günleri geride bırakarak geçen hafta sessizliğe bürünmüştü. Petrol piyasasındaki düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına indirim yapılacağı öğrenildi. Gelecek 1 lira 76 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 23 lira seviyesine inecek. Benzin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

1

PETROL VE DOLAR FİYATLARI ETKİLİYOR

Önceki hafta 88 doların altına inerek Ocak ayı seviyesine gerileyen petrol, 90 dolar tabanını korumaya çalışıyor. Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi ile 18 TL'nin üzerine çıkan dolar kuru ise 18,25 – 18,29 arasında hareket ediyor.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine bu ay içinde en son 6 Eylül’de 57 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 19,23 TL’ye yükseldi. Son haftada benzin fiyatında değişim olmadı. İstanbul’da litre fiyatı ortalama 19,23 TL’den satılıyor.

Motorine 7 Eylül’de 1,13 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 24,86 TL’ye indi. Son haftada motorin fiyatlarında da değişim olmadı.

Otogazda 10 TL’nin altına inilmesinin ardından litre fiyatında bölgelere göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul’da litre fiyatı yeniden 10 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyat 10,94 TL.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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