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Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

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Hande Dağ

Tüm yurtta vatandaşlardan büyük ilgi gören DOA uygulamasında depozito iade makinelerinin içi görüntülendi. İşte makineye atılan şişelerin son hali...

1 Temmuz itibarıyla tüm Türkiye'de başlayan DOA uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların makineye attığı her bir şişe için 1 TL iade bedeli aldığı sisteme yoğun rağbet var.

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler 1

BÖYLE AYRIŞTIRILIYOR

Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depozito iade makinesinin içi görüntülendi. İade edilen şişelerin nasıl ayrıştırılıp depolandığı görüldü.

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler 2

Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler için örnek gösterilmişti.

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler 3

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Depozito İade Sistemi Depozito DOA
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