Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

1 Temmuz itibarıyla tüm Türkiye'de başlayan DOA uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların makineye attığı her bir şişe için 1 TL iade bedeli aldığı sisteme yoğun rağbet var.

BÖYLE AYRIŞTIRILIYOR

Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depozito iade makinesinin içi görüntülendi. İade edilen şişelerin nasıl ayrıştırılıp depolandığı görüldü.

Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler için örnek gösterilmişti.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplanmıştı.