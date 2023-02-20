Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 20 bin kişi istihdam edilecek!

Deprem bölgelerinde TYP alımları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıkımın en çok yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İŞKUR'un TYP alımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

DEPREM BÖLGELERİNDE TYP ALIMLARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." açıklamasında bulundu. Konu hakkında detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor.Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

