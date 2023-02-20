FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 20 bin kişi istihdam edilecek!

Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 20 bin kişi istihdam edilecek!

20.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki, Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 20 bin kişi istihdam edilecek!

Deprem bölgelerinde TYP alımları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıkımın en çok yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İŞKUR'un TYP alımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

DEPREM BÖLGELERİNDE TYP ALIMLARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." açıklamasında bulundu. Konu hakkında detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

işkur kapak

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor.Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİM'de çamaşır suyu 18,50 TL'den, bebek bezi 59,00 TL'den satılacak!BİM'de çamaşır suyu 18,50 TL'den, bebek bezi 59,00 TL'den satılacak!
EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli olduEYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu
Depremin yol açtığı hasardan emlakçı da sorumlu olabilecekDepremin yol açtığı hasardan emlakçı da sorumlu olabilecek
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR typ alımları deprem bölgeleri

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş... 'Dünyada örneği yok'

Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş... 'Dünyada örneği yok'

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.