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Deprem bölgesi için yeni karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kullanılmış taşıt ve cihaz ithalatına izin

07.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında enkaz kaldırma ve yeniden inşa için kullanılmış taşıt ve cihaz ithalatına izin verilebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Deprem bölgesi için yeni karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kullanılmış taşıt ve cihaz ithalatına izin

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor. Bu kapsamda tebliğe, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin geçici madde eklendi.

YÜZER VİNÇLERİ VE TIBBİ CİHAZLARI DA KAPSIYOR

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan ve söz konusu tebliğin ekinde yer alan liste kapsamı eşya için, belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 15 Eylül’e kadar yetkili olacak.

Tebliğ ekinde yer alan liste, kullanılmış veya yenilenmiş insansız hava taşıtları, deniz taşıtları, yüzer vinçler, motorbotlar, sivil hava taşıtları aksam ve parçaları ve bu araçlarda kullanılmaya mahsus elektronik aksam, aydınlatma cihazları, mobilyalar, tıbbi ve cerrahi cihazlar, kimyasal analiz cihazları, arazi ölçüm cihazları ve jeneratörler gibi birçok eşyayı kapsıyor.

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deprem

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