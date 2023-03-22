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Deprem bölgesinde 17 bin 902 konutun temeli atılıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarından itibaren...

22.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yaraları sarılmaya devam edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum yarından itibaren 17 bin 902 konutun temelinin atıldığını söyledi.

Deprem bölgesinde 17 bin 902 konutun temeli atılıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarından itibaren...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Duldakiroğlu'nda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

319 BİN KONUT İÇİN SÜRE VERİLDİ

"Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız" diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi. Elazığ’da, Malatya’da ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. Aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. İnşallah onlarla birlikte vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."


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