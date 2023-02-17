Deprem bölgesinde 2+1 evler 10 bin TL oldu! Ev kirasına yüzde 100 zam... Tepkiler çığ gibi 'Deprem fırsatçılara yaradı'

Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarına ağlıyor. Çok sayıda depremzede vatandaş, depremde hasar gören evleri nedeniyle evsiz kaldı. Deprem bölgesinden diğer kentlere giden depremzedelere bazı illerdeki fırsatçı ev sahiplerinin yüksek fiyatlara ev kiralamaya çalıştığı, çeşitli illerde kiraların bir anda fahiş oranda arttığı görülmüştü. Bir ev kiralarında fahiş fiyat artış haberi daha geldi. Ancak bu kez haber, tam da deprem bölgesinden. Büyük yıkım ve can kayıplarının yaşandığı Diyarbakır'da vatandaşlar, 2+1 evlerin 10 bin TL olduğunu yani ev kiralarına yüzde 100 zam geldiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİ OLAN DİYARBAKIR'DA EV KİRALARINA YÜZDE 100 ZAM

Diyarbakır’da kamu, sivil toplum ve vatandaşların dayanışma ve insani duygularla hareket ettiği bir dönemde artan kira fiyatlarını sert bir dille eleştiren DTB Başkanı Engin Yeşil, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Diyarbakır’da halk evlerine giremezken, kimi fırsatçı ev sahiplerinin kira fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına tepki göstererek “İlimizde deprem sonrası sergilenen dayanışma ve yardımlaşma tüm dünyaya örnek olmuşken yüksek kira artışlarıyla gündeme gelmemiz kabul edilecek bir durum değildir. Toplum olarak yaşanan bu deprem felaketinin yükünü azaltmak için yardımlaşmanın, destek olmanın herkes için insanı bir görevdir. Bizler borsa olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren hizmet binamızın kapılarını tüm vatandaşlarımıza açtık. Hizmet binamızın konferans salonu, ihale salonu ve birimlerimizde vatandaşlarımızın ısınma, barınma, yeme içme tüm ihtiyaçlarını dayanışma ruhu ile karşıladık. Tam bu noktada hiçbir şekilde ilimizde onaylamadığımız bazı gelişmelerin yaşanması bizleri derinden üzmüştür." dedi.

"YÜKSEK KİRA TALEPLERİ KABUL EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Yeşil, "Kalıcı barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızda talep edilen yüksek kira talepleri kabul edilecek bir durum değildir. Evlerini kiraya veren Vatandaşlarımızın bu zor günlerde dayanışma ruhunu gölgeleyen bu yaklaşımlarından vazgeçmelerini istiyorum. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür” diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA FIRSATÇI EV SAHİPLERİNE TEPKİ

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır’da birçok aparmanda ağır hasar raporu çıktı. Evlerini taşımak için harekete geçen depremzedeler fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapan ev sahipleri yüzünden taşınacak ev bulamadı.

Kimi depremzede akrabasına kimisi ise geçici süreliğine evlerini güvenli depolara taşıdı. Fırsatçılara karşı gayrimenkul işletmecileri de kampanya başlatarak fırsatçıların evlerine danışmanlık yapmama kararı alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu.

"HASARLI DEDİLER, TAŞINMAK ZORUNDAYIZ! DEPOYA BIRAKACAĞIM"

Ağır hasarlı apartmandan taşınan Metin Tekin, fahiş fiyatlardan dolayı ev bulamayınca çalıştığı iş yerinin deposuna eşyalarını taşındığını söyledi. Tekin, “Hasarlı dediler taşınmak zorundayız, 2+1 dairelere 8 bin 500- 10 bin TL arası fiyatlar veriyorlar nasıl mağdur olmayalım. Devlet adamlara bin TL taksitli ev vermiş, ev sahipleri de insanlardan 8 bin 500 TL kira istiyor. Şu anda çalıştığım şirketin deposuna yeni bir ev bulana kadar mecburen evimi bırakacağım” dedi.

"DEPREM FIRSATÇILARA YARADI"

Ağır hasarlı evlerden birinde olan ve taşınmak için ev arayan Şehmuz Baydür, ev bulamayınca bacanağının evine taşınacağını kaydetti. Baydür, “Hasarlı diye taşınıyorum ev bulamadım, kimi 7 bin kimi 10 bin TL diyor, mecburen evimi bacanağımın evinde boş olan bir odaya bırakacağım. Daha sonra ne olacağına bakacağız, deprem fırsatçılara yaradı” diye konuştu.

"6 BİN TL OLAN KİRA 11 BİNE ÇIKTI"

Gayrimenkul Danışmanı ve Avukat Enes Akdemir, fırsatçıların ev fiyatlarını iki katına yakın çıkarttığını kaydederek toplu dayanışma ile fırsatçıları şikayet ettiklerini ve evlerine danışmanlık yapmadıklarını vurguladı. Akdemir, “Maalesef bazı fırsatçıların bu durumu kendilerine avantaja çevirerek insanlığa ve vicdana sığmayacak bir şekilde kira fiyatlarını yükselttiklerini görüyoruz. İnsanların zorluk yaşadığı bu dönemde böylesi olaylara şahit olmak çok kötü. Bütün gayrimenkul sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarla bir kampanya başlatarak fiyatını yükselten mülk sahiplerine mülklerinin kiraya verilmemesini ve bu kişileri ilgili kurumlara şikayet edilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu kampanyayı yürütüyoruz şu anda. 6 bin TL olan kira 11 bine yani iki katına yakın artışlarla fırsatçılık görüyoruz. Bu da vatandaşları ciddi anlamda mağdur ediyor” şeklinde konuştu.

"SATIŞTAKİ EVLERİ GEÇİCİ KİRAYA DAVET EDİYORUZ"

Gayrimenkul Danışmanı ve Avukat Enes Akdemir, satışta olan evlerin mülk sahipleriyle görüşerek geçici bir süreliğine kiraya dönüştürmeleri için çalışma başlattıklarını vurguladı. Akdemir, “Bugün itibarıyla arz miktarını yükseltebilmek depremde zarar gören depremzedelerin mağdurları konut ihtiyacını karşılayabilmek adına şu anda boş olan ve satıştan kiraya çevirebilmek adına mülk sahipleriyle görüşerek yeni bir koordinasyon ekibi kurarak bir çalışma başlattık” diye belirtti. (İHA)



