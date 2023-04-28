Deprem bölgesinde fahiş kira talebi! Yüzde 100-200 arası zam yaptılar

Deprem felaketinin ardından fırsatçılar harekete geçti. Depremin vurduğu illerden biri olan Gaziantep'te kira fiyatları fahiş oranda arttı.

Depremde yıkımın diğer illere göre nispeten daha az yaşandığı Gaziantep'te kiralar yüzde 100 ila 200 arasında zamlandı. Deprem öncesi 7 bin lira olan ev kirası 20 bin liraya, 20 bin lira olan lüks evlerin kiraları ise 40 bin liraya kadar yükseldi.

Gayrimenkul sektöründe çalışanlar, Gaziantep'teki kira artışının nedenini, deprem felaketi sonrası çevre illerden şehre gelenlerin yoğun olmasına bağladı.

Vatandaşlar ise kendilerinin de depremzede olduklarını ifade ederek kira fiyatlarındaki bu artışa tepki gösterip, kendilerinin de zor durumda olduğunu belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren müteahhitler de pandemiden bu yana insanların şehir merkezinin dışında yerleri tercih ettiğini, depremle birlikte bu talebin daha da arttığını dile getirdi.

