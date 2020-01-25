FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı

Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da vergi kanunu uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da vergi kanunu uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir" denildi.
Mücbir sebep süresince; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.
Vergi borçlarının da faizsiz şekilde taksitlendirileceği ifade edilerek, "Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ ve Malatya için önemli karar! Elazığ ve Malatya için önemli karar!
Bakan Pakdemirli'den deprem açıklamasıBakan Pakdemirli'den deprem açıklaması
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Bu lezzeti kaçırmayın!

Bu lezzeti kaçırmayın!

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ ve Malatya için 3 ay boyunca mücbir sebep hali ilan edildi

Elazığ ve Malatya için önemli karar!

Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok

Bakan Pakdemirli'den deprem açıklaması

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

Gram fiyatı 300 TL’yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor

Altın yükseliş devam ediyor

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.