FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! 45 günde yapılıp teslim edildi...

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! 45 günde yapılıp teslim edildi...

25.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü depremzedelere teslim edilen akıllı kalıcı köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Kurum mesajında, “Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş.” şeklindeki depremzedelerin ifadelerine yer verirken, evini teslim alan depremzedelere aynı mesajında “Hep böyle güvenle, sağlıkla oturun” dedi.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! 45 günde yapılıp teslim edildi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bir taraftan kalıcı konut ve köy evlerinin yapım sürecini eş zamanlı yürütürken bir taraftan da üç köyde yapımı tamamlanan köy evleri depremden 76 gün sonra teslim edildi. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede aileler yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde teslim edilen akıllı köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Kurum video paylaşımını, “Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş.” şeklindeki depremzedelerin duygularını ifade ettiği sözlerle yaparken aynı mesajında “Hep böyle güvenle, sağlıkla oturun.” temennisinde bulundu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesinde teslim edilen akıllı köy evlerinin anlatıldığı videoda; konutların tek katlı, yöresel mimariye uygun ve 3+1 olarak inşa edildiği anlatıldı. Ayrıca depremzede ailelere köy evlerinin eşyalı teslim edildiği ve köyde; konutların yanı sıra köy konağı, cami ve ahırların da yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

“BURADA HER ŞEY VAR, ÇİFT BAYRAM YAŞADIK”

Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler “Cumhurbaşkanımız üç ay içerisinde yaparım diyordu o zaman. Ya adam 45 günde yaptı, bize teslim etti. İstediğimiz bir ev oldu, hayalimdeki buydu. Umduğumuzdan çok çok üstün oldu. Hiç beğenmediğim bir yer yok. Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Çok sevindik. Evimiz oldu, yuvamız oldu. Burada her şey var, dört dörtlük. Çift bayram yaşadık.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı yapacak! Kura çekimi sonuçları...Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı yapacak! Kura çekimi sonuçları...
Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladıGözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı
Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.