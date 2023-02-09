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Deprem bölgesindeki 140 su tesisi inceleniyor! 7 baraj takip altında...

09.02.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin etkilediği 10 ilde bulunan 110 baraj ve 30 göletin durumu için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelenen tesislerin 7’sinin takip edilmesi gerektiğini açıkladı. Seyhan Barajı’nda ise herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Deprem bölgesindeki 140 su tesisi inceleniyor! 7 baraj takip altında...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgedeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin son durumu paylaştı. 79 tesisin incelendiği bilgisini veren Bakan Kirişci, tehlike arz edebileceğini düşündükleri için bu tesislere öncelik verdiklerini dile getirdi. 79 tesisin 72’sinde hiçbir problem olmadığını belirten Bakan, “7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz” dedi.

SEYHAN BARAJI’NDA SORUN YOK

Bakan Kirişci, Adana’daki özellikle Seyhan ve Çatalan barajlarıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi. Bakan Kirişci, bakanlık olarak 5.664 personel, 1.221 araç, 6 helikopter ve 1 uçakla sahada olduklarını vurguladı.

Bakanlığa ait misafirhanelerin konaklama kapasitesinin 6 bin 700 olduğunu anlatan Kirişci, bu anlamda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verdiklerini kaydetti.


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