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Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Ağustos 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 975 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Ağustos 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,1 azalarak 1 milyar 696 milyon 240 bin 447 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 975 lira en düşük 10.00, 12.00 ve 15.00’te 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 613 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 675 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 510 lira, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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