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Deprem bölgesindeki işçiler için 'kıdem tazminatı' düzenlemesi! Gündeme geldi, görüşme gerçekleşti: "Bakan bey olumlu bakıyor"

26.02.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesindeki işçilerle ilgili kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret eden DİSK heyeti, depremin etkilediği illerde istifa eden, ayrılmak isteyen, ailesinde kayıplar olan işçilere istemeleri halinde bu tazminatın ödenmesini önerdi. Bakan Bilgin'in söz konusu öneriye olumlu baktığı öğrenilirken, gözler hükümete çevrildi.

Deprem bölgesindeki işçiler için 'kıdem tazminatı' düzenlemesi! Gündeme geldi, görüşme gerçekleşti: "Bakan bey olumlu bakıyor"

Türkiye, bir yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiklerinin yasını tutarken bir yandan da açılan yaraları sarmak için tek yürek olup çalışıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için herkes 'Ne yapılabilir?' sorusunu sorup, el uzatmaya çalışırken; bölgede çalışan işçiler için dikkat çeken 'kıdem tazminatı' hamlesi geldi.

BAKAN VEDAT BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜLER

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki heyet, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek depremle ilgili kamuoyuna da açıklanan sosyal politika önerilerini iletti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞÇİLER İÇİN 'KIDEM TAZMİNATI' DÜZENLEMESİ

Görüşmede deprem bölgesindeki işçilerin kıdem tazminatlarını da gündeme getiren DİSK heyeti, bu illerde istifa eden, ayrılmak isteyen, ailesinde kayıplar olan işçilere istemeleri halinde bu tazminatın ödenmesini önerdi.

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DİSK, ÖNERİLERNİ İLETTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ödeyemeyecek durumda olan işverenler için de devletin garantör olmasını talep eden DİSK, ayrıca fabrikalardaki engelli işçi kontenjanları konusunda oldu. DİSK ülke genelinde tüm fabrikalardaki engelli işçi kontenjanlarının da depremzedelere açılmasını istedi.

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"BAKAN BEY BU TÜR KONULARA SICAK BAKIYOR"

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakan Bey, ‘önerileriniz için yasal düzenleme gerekiyor. Biz mevcut yasal durum üzerinden kararname çıkardık. Meclis açıldıktan sonra taleplerin dikkate alınacağını’ söyledi. Bakan bey bu tür konulara bireysel olarak sıcak bakıyor. Ancak AK Parti ya da Meclis’teki yapı nasıl bakar bilemiyoruz. Kendisi taleplerimizi doğru bulduğunu söyledi. Pratikte yaşanılan şeyler olduğunu dile getirdi. Meclis açıldıktan sonra bakacaklarını, değerlendireceklerini dile getirdi.”

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