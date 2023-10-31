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Deprem bölgesindeki işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresi uzatıldı

31.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki illerde işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresinin uzatıldığını açıkladı.

Deprem bölgesindeki işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerin ve çalışanların yarına kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabiliceklerini belirtti.

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler ve çalışanlar ise 29 Şubat 2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilecek.

Işıkhan paylaşımına,"Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa


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Yapılandırma

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