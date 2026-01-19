FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Deprem bölgesinin yeniden imarı için yeni yatırımlar yolda

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerin yeniden imarı için bu yıl da altyapıdan eğitime, turizmden konuta kadar çeşitli alanlarda birçok yatırım hedefleniyor.

Deprem bölgesinin yeniden imarı için yeni yatırımlar yolda

AA muhabirinin 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, depremlerden etkilenen illere yapılan yatırımlar bu yıl da tarım, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda devam edecek.

Bu kapsamda 2026'da deprem tedbirlerine yönelik toplam 697 milyar liralık projeye yer verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, depremden etkilenen 11 ilde sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar lira, taşkın koruma hizmetleri için de 2,4 milyar lira ayrıldı. Ayrıca DSİ'ye "Hatay Depreme Dirençli Şehirler Projesi" kapsamında ıslah ve köprü işlemleri için 4,5 milyar liralık yatırım öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, deprem nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için 9 ilde 4,6 milyar liralık yatırım öngörülüyor. Çalışmaların 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapımını yürüttüğü dış finansman destekli 8 bin 500 dairelik afet konutu için 19,9 milyar liralık yatırım hedefleniyor.

EĞİTİM VE KÜLTÜR PROJELERİ

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da sürecek.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 1 milyar liralık yatırım yapılacak. Söz konusu projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı ve çevre düzenlemesini içeren projeleri için 1,5 milyar lira tahsis edilecek. Bu ödenekle Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'taki müze ve kale gibi yapılar onarılacak.

Ayrıca, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'deki kütüphanelerin onarımı için bu yıl 2,1 milyar lira harcanacak.

Adalet Bakanlığının depremden etkilenen 5 ildeki adli tıp binası, adliye ve cezaevi projeleri ile etüt işleri için 2,7 milyar liradan fazla yatırım yapması planlanıyor.

ALTYAPI PROJELERİ

Kurumlar, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısına yönelik yatırımlar da gerçekleştirecek.

DSİ'nin 11 ildeki içme suyu onarım projeleri için 750 milyon lira yatırım öngörülüyor.

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün dış finansman destekli depolama, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı gibi projeleri için 13,9 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de dış finansman kaynaklı 23 milyar liralık yatırım yapılacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Starbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecekStarbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek
1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor1 Mayıs'ta başlayacak, milyonları ilgilendiriyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yatırım deprem bölgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.