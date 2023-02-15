Deprem felaketi umurlarında değil! İstanbul'da da görüldü düşündükleri tek bir şey var...

Hayatını kaybedenlerin sayısı artarken deprem nedeniyle şehirlerini terk eden depremzedeler de konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan Hatay'dan Adıyaman'dan Malatya'dan kendi imkanlarıyla çevre illere gidenler de var. Mersin, Konya, Antalya, Adana göç alıyor. Ankara ve İstanbul'a da geliş başladı.

BAZI FIRSATÇI EV SAHİPLERİ DEPREM DİNLEMEDİ! O İLÇELERDE...

Bu durum bazı fırsatçı ev sahiplerini harekete geçirdi. Özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde kiraların fiyatı arttı. Deprem bölgesinden getirilen hastalar Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. İstanbul Havalimanına yakın olan bazı ilçelerdeki kiralık durumu değişti.

DEPREMDEN GELEN VATANDAŞLARIN ARZINI DÜŞÜNÜP ZAM YAPTILAR

Özellikle Başakşehir'de Avcılar'da Küçükçekmece'de Esenyurt'ta kira fiyatları artışa geçti. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Gaziantep, Adana, Adıyaman, Malatya, Hatay gibi illere felaketi yaşayan deprem sonrası oradan gelen vatandaşların arzını düşünüp fiyat artıran ev sahipleri vatandaşın tepkisini çekti.

Başakşehir bölgesinde depremden önce 11 bin TL olan ortalama 120 metrekare daire fiyatı depremin hemen ardından 13-14 bin TL bandına fırladı...

İSTANBUL'DAN GİDİP BAHÇELİ EV YAPMAK İSTİYORLAR

Öte yandan İstanbul'da yaşayan binlerce aile de binalarından taşınıp bahçeli bir ev yapma telaşına girdi. Bu durum da Çatalca, Silivri gibi ilçelerdeki arsa fiyatlarını yükseltti. Aynı şekilde Edirne'ye bağlı Keşan ve Tekirdağ'ın farklı lokasyonlarında da arazi fiyatları arttı. İstanbul'dan o tarafa gitmek isteyen aileler binada değil bir veya iki katlı evlerde yaşama isteklerini ortaya koydu.



