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Deprem, gıda fiyatlarını da vurdu! Bir anda yüzde 150 zam: ‘Üç, beş gün sonra…’

21.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrasında sera ve tarlalar hasar gördü. Ürün lojistiğinde yaşanan aksamaların etkisiyle İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar yukarı fırladı. Esnaf, sebze fiyatlarında yüzde 150 artış olduğunu belirtti. Deprem sonrası yaşanan ters göç nedeniyle ise önümüzdeki dönemde rekoltelerde azalma olabileceği ifade ediliyor.

Deprem, gıda fiyatlarını da vurdu! Bir anda yüzde 150 zam: ‘Üç, beş gün sonra…’

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından sebze fiyatları yükselişe geçti. Deprem ile birlikte seralar hasar görürken, çiftçiler ise tarlalara giremedi. Deprem, çevre illeri de etkilerken yollarda yaşanan yoğunluk ise ürün tedariki olumsuz etkilendi. Maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğu deprem bölgesinden gelirken, bu ürünlerde yüzde 150 civarında artış oldu. Fiyat artışının 3-5 gün geçerli olduğunu belirten hal esnafı, daha sonrasında ise fiyatların normal döndüğünü söyledi.

SEBZELERİN ÇOĞU DEPREM BÖLGESİNDEN GELİYOR

Hale gelen ürünlerin birçoğunun deprem bölgesinden geldiğini belirten hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, “Bilhassa bu mevsimde maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğu deprem bölgesinden geliyor. Afetten kaynaklı kimsenin bu ürünleri toplamaya zaman ve gücü olmadı, ürünlerde yüzde 150 civarında artış oldu. Bu ürünlerin geneli Hatay, Adana gibi illerden geliyor. Biz ürün satarken zorlandık” dedi.

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“BİR DEMET MAYDANOZU 25 TL’YE SATIYORDUK”

Ürün azlığından dolayı bir demet maydanozu 25 TL’ye sattıklarını belirten esnaf Dağıstanlı, “Şimdi ürün bolluğundan 5 TL’ye satıyoruz. Yollardan dolayı ürün gelebilecek illerden ürünler gelmedi. Bu durum ilk üç gün sürdü. Şimdi ise düzene girmeye başladı. İlerleyen zamanlarda tekrar çiftçiler ürünleri toplamaya başlayacaktır” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ REKOLTEDE GÖÇ BELİRLEYİCİ OLACAK

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ise, "Fay hattının yarattığı kesitlerden ziyade bölge insanının göç etmesinden dolayı tarlalar ekilemez, dikilemez, ekim dönemi içerisinde gerekli uygulamalar yapılamaz, ilaçlama, gübreleme, çapalama yapılamaz. Bunların yapılamamasından dolayı rekolte gerileyebilir” ifadelerini kullandı.

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