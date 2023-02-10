Deprem kira desteği ne zaman ödenecek, şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika '1 yıllık deprem kira desteği' açıklaması!

Deprem kira desteği ile ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacaklarını belirtti. Deprem kira desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte deprem kira desteği hakkında detaylar...

DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Deprem kira desteği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı son dakika açıklaması sonrası merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."

DEPREM KİRA DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız"

