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Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

27.02.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem hem maddi hem de manevi büyük hasara neden oldu. Birçok vatandaşın evi kullanılamaz hale gelirken birçok ev de yerle bir oldu. Depremin ardından bankalar, depremzedelerin nakit ihtiyaçları için deprem kredisi paketlerini uygulamaya koydu. Peki deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? İşte detaylar...

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve çevre illerini etkileyen büyük depremin ardından artçı depremler de dahil olmak üzere sallantılar devam ediyor. Depremde manevi kaybın yanı sıra maddi kayıp yaşayan birçok vatandaş için bankalar deprem kredisi desteği sunuyor. Peki deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? İşte detaylar...

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

DEPREM KREDİSİ NE KADAR?

Kamu bankaları, depremden zarar gören vatandaşlara kredi desteği sağlayacak. Yalnızca bireysel müşterilere değil çiftçi ve KOBİ'lere de para desteği verilecek.

ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası tarafından deprem desteğine ilişkin yapılan açıklamada; “Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.

GARANTİ BBVA DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin erteledi. Ayrıca, depremde hasar alan vatandaşların başvurması durumunda en uygun finansal çözümün bulunacağı duyuruldu.

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

HALKBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Halkbank’tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, “Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.” sözleri sarf edildi.

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

TEB DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

TEB tarafından yapılan, depremzede vatandaşlara yardım paketine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.

Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz.”

Deprem kredisi ne kadar, kaç TL? Deprem kredisi kimlere verilecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

TÜRKİYE İŞ BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

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deprem kredi banka

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