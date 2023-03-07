Esnaf deprem kredisinin detayları belli oldu! Esnaf deprem kredisi başvuru şartları nedir? 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredi

Esnaf deprem kredisi ile ilgili açıklama yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hayata Dönüş Kredisi’nin detayları belli oldu. Esnaf ve sanatkarlara yönelik verilecek olan bu krediden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek.

12 AY ÖDEMESİZ, 60 AY VADELİ

Esnaf ve sanatkarlar 250 bin liraya kadar kredi alabilecek. Bu kredi 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi olacak. Kredi faiz oranı ile ilgili yapılan açıklamada oranın yüzde 7,5 olacağı, kredinin yarısının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacağı duyuruldu.

SON TARİH 31 ARALIK

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, ödemeler 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olarak yapılacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak. Krediden 31 Aralık 2023 tarihine kadar faydalanılabilecek.

FAALİYETİNE ARA VERENLER DE KULLANABİLECEK

Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek..

Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.

