FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DEPREM Mİ OLDU, nerede oldu? Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu

DEPREM Mİ OLDU, nerede oldu? Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu

06.02.2023 05:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Gaziantep, Diyarbakır, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar son dakika deprem açıklamalarını öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından duyuru yayımlandı. Duyuruda Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta deprem olduğu bildirildi. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, nerede oldu? Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu

Son depremler listesi için araştırmalar hız kazandı. Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş ile ilgili son depremler açıklamaları merak ediliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.4 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.02.06 04:17:31)
2023.02.06 03:16:01 41.1913 44.0533 6.3 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel

son-depremler

2023.02.06 03:15:55 38.7330 43.2393 5.0 -.- 2.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2023.02.06 02:56:29 37.0913 28.3700 13.3 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.06 00:08:01 38.4833 39.2502 1.6 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.05 23:28:24 39.7103 43.0500 7.9 -.- 1.3 -.- AGRI İlksel
2023.02.05 23:26:47 40.6608 30.4828 3.6 -.- 1.1 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2023.02.05 23:25:40 39.4027 26.1885 11.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.02.05 23:25:40)
2023.02.05 23:08:46 39.4133 26.3043 21.8 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.05 22:47:03 39.4282 26.2860 22.2 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.05 22:42:58 38.3487 27.2055 13.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.05 22:21:42 42.2602 25.8920 13.9 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.02.05 21:56:32 38.3705 27.2637 8.1 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...
EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...
Motorine indirim geldi! Fiyatlar benzinden ucuz oldu...Motorine indirim geldi! Fiyatlar benzinden ucuz oldu...
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Gaziantep Kahramanmaraş Son depremler

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

Emeklilere 7.500 TL'lik ek gelir! Hesaplara yatırılacak

Emeklilere 7.500 TL'lik ek gelir! Hesaplara yatırılacak

Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı

Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı

EYT'de son adım! Tüm gözler Meclis'te..

EYT'de son adım! Tüm gözler Meclis'te..

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.