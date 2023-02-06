DEPREM Mİ OLDU, nerede oldu? Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu

Son depremler listesi için araştırmalar hız kazandı. Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş ile ilgili son depremler açıklamaları merak ediliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.

2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.4 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.02.06 04:17:31)

2023.02.06 03:16:01 41.1913 44.0533 6.3 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel

2023.02.06 03:15:55 38.7330 43.2393 5.0 -.- 2.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel

2023.02.06 02:56:29 37.0913 28.3700 13.3 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.06 00:08:01 38.4833 39.2502 1.6 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.02.05 23:28:24 39.7103 43.0500 7.9 -.- 1.3 -.- AGRI İlksel

2023.02.05 23:26:47 40.6608 30.4828 3.6 -.- 1.1 -.- KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2023.02.05 23:25:40 39.4027 26.1885 11.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.02.05 23:25:40)

2023.02.05 23:08:46 39.4133 26.3043 21.8 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.05 22:47:03 39.4282 26.2860 22.2 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.05 22:42:58 38.3487 27.2055 13.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.02.05 22:21:42 42.2602 25.8920 13.9 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.02.05 21:56:32 38.3705 27.2637 8.1 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

