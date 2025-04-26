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Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu! İstanbul defalarca sallanınca bu liste merak edilmişti!

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce insanımızı kaybettikten sonra 23 Nisan'da İstanbul'un 6,2 şiddetinde sallanmasıyla deprem kendisini bir kez daha hatırlattı. İstanbul'un sallanmasının ardından vatandaşlar parklarda nöbetteyken bazı vatandaşlar da İstanbul'u terk etmeye başladı. AFAD ve MTA’nın güncel haritalarına göre, Türkiye’de deprem riski en düşük olan şehirler belirlendi. İşte o şehirler...

Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu! İstanbul defalarca sallanınca bu liste merak edilmişti!
Ezgi Sivritepe

Deprem, Türkiye'nin gerçekliğinde ilk sırada yer alıyor. Birçok ilimiz aktif fay hatlarının üstündeyken vatandaşlar her an sallanma riski ile yaşamlarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile deprem kendini acı bir şekilde hatırlatmıştı.

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23 Nisan tarihinde İstanbul'da 6,2 şiddetinde bir depremin ardından yüzlerce artçı depremin meydana gelmesi sonrası vatandaşlar korkularından evlerine giremez bir hale geldi. Uzmanlar Marmara depremi için sık sık uyarılarda bulunurken İstanbul'u terk etme seçeneği bulunan vatandaşlar hazırlıklarına başladı.

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Türkiye deprem bölgesi olarak bilinirken deprem riskinin en az olduğu 20 il tespit edildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) güncellediği Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritalarına göre, Türkiye’de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:

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20-) Edirne
19-) Kırıkkale
18-) Karaman
17-) Konya
16-) Aksaray

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15-) Niğde
14-) Nevşehir
13-) Kırşehir
12-) Yozgat
11-) Çankırı

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10-) Amasya
9-) Karabük
8-) Zonguldak
7-) Bartın
6-) Kastamonu

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5-) Giresun
4-) Trabzon
3-) Rize
2-) Artvin
1-) Sinop

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