Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu! İstanbul defalarca sallanınca bu liste merak edilmişti!

Deprem, Türkiye'nin gerçekliğinde ilk sırada yer alıyor. Birçok ilimiz aktif fay hatlarının üstündeyken vatandaşlar her an sallanma riski ile yaşamlarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile deprem kendini acı bir şekilde hatırlatmıştı.

23 Nisan tarihinde İstanbul'da 6,2 şiddetinde bir depremin ardından yüzlerce artçı depremin meydana gelmesi sonrası vatandaşlar korkularından evlerine giremez bir hale geldi. Uzmanlar Marmara depremi için sık sık uyarılarda bulunurken İstanbul'u terk etme seçeneği bulunan vatandaşlar hazırlıklarına başladı.

Türkiye deprem bölgesi olarak bilinirken deprem riskinin en az olduğu 20 il tespit edildi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) güncellediği Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritalarına göre, Türkiye’de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:

20-) Edirne

19-) Kırıkkale

18-) Karaman

17-) Konya

16-) Aksaray

15-) Niğde

14-) Nevşehir

13-) Kırşehir

12-) Yozgat

11-) Çankırı

10-) Amasya

9-) Karabük

8-) Zonguldak

7-) Bartın

6-) Kastamonu

5-) Giresun

4-) Trabzon

3-) Rize

2-) Artvin

1-) Sinop