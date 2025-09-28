FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı

Denizi olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, deprem sonrası toparlanma sürecinde 54 ülkeye yaptığı balık ihracatıyla dikkat çekiyor. Şehirde balık tüketimi yüksek seviyelerde devam ederken, depremde yıkılan balık pazarı da yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı

Tatlı su kaynaklarıyla bilinen Kahramanmaraş'ta balık üretimi yıllık tonlarca seviyeye ulaşırken, şehirde balık tüketimi de oldukça fazla. Özellikle yaz aylarında alabalık, sazan ve turna gibi türlere ilgi artarken, kış aylarında hamsi ve diğer deniz balıklarıyla pazar çeşitleniyor. Depremde yıkılan balık pazarının yeni yerinde vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen balıkçı esnafı, sezonun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda balığın bol olduğunu belirtti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf, yeni pazar alanının hem hijyen hem de düzen açısından daha uygun hale getirildiğini aktardı. Balıkçılar, özellikle bu sezonun bereketli geçtiğini ve fiyatların vatandaşların bütçesine uygun olduğunu vurguladı. Balığın protein açısından zengin ve sağlıklı bir besin olduğunu hatırlatan esnaf, tüketimin artmasının hem üretici hem de vatandaş için fayda sağladığını dile getirdi. Şehirde üretilen tatlı su balıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Asya'ya ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye yapılan ihracat, hem sektör çalışanlarının hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sunuyor.

Müşteri Adem Kahraman, "Balık almaya geldim. Esnaflarımızın güzel hizmetleri var. Her türlü balıklar mevcut pazarda tatlı su balığı deniz balığı. Hanım ve ben balık tüketiyoruz" diye konuştu.

Müşteri Erol Ardıbatan, "Haftada en az bir iki kez balık tüketiyoruz. Deniz şehrinden geliyorum ve oranın verdiği alışkanlık var. Burası deniz kenarı değil ama balıklar taze gelip hemen tükeniyor bu çok dikkatimi çekti" dedi.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Kahramanmaraş'ta bol miktarda günübirlik deniz balıkları ve tatlı su balıkları pazarımıza geliyor. Deprem sonrası toparlanma evresinde yeni pazar yerimizdeyiz. Önceki yıllara göre balık fiyatları hemen hemen aynı, üretimin fazla olması fiyatları aynı tutuyor hatta bazı balıklarda fiyatlar düşüyor. Balık şehri ve su şehrinde yaşıyoruz. Alabalığın başkenti diyebiliriz tonlarca üretim mevcut. 54 ülkeye ihracat yapılıyor" ifadesini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdülerATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler
Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin' Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin'

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.