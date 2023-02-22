FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem sonrası o kentin nüfusu yüzde 40 arttı: Özel destek için ortak çağrı

Deprem sonrası o kentin nüfusu yüzde 40 arttı: Özel destek için ortak çağrı

22.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, depremlerin ardından zorunlu göçün 'sosyal afet' haline dönüştüğünü belirterek, "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Deprem sonrası o kentin nüfusu yüzde 40 arttı: Özel destek için ortak çağrı

Mersin'deki kurum ve kuruluş ile STK'ların temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Ticaret Borsası'nda bir araya gelip, ortak metin yayımladı.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Mersin'e yaklaşık 400 bin depremzede geldiğinin belirtildiği metinde, "Afet sonrası Mersin'e gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı, göç dalgası bir 'sosyal afet' haline dönüşmüştür. Kentimizin içinde bulunduğu mevcut durum değerlendirildiğinde, depremzede vatandaşlarımızın göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve kentin daha dirençli hale gelmesi için aşağıda yer alan ve kentin kaderini etkileyecek öncelikli taleplerin, ilimizin dinamikleri 47 kurum ve kuruluş olarak çağrı metnimiz ile karşılanması talebinde bulunuyoruz" denildi.

Metnin devamında, talebe ilişkin detaylı açıklamayla "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. 2022 il nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır. Toplanan ve devletimizce verilecek olan deprem yardımlarının etkilenen illere dağıtılmasında, Mersin'in yüzbinlerce depremzedeye ev sahipliği yaptığı göz önüne alınmalıdır" denildi.

nufusu-yuzde-40-artan-mersin-icin-ortak-cagri-ozel-destekstatu-saglanmali_4585_dhaphoto5

'MERSİN, 3'ÜNCÜ BÖLGEDEN 5'İNCİ BÖLGEYE ALINMALI'

Sağlık ve eğitim dahil birçok ihtiyacın kentte arttığının vurgulandığı metinde, şunlar kaydedildi:

"Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız. Depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmelerini teşvik etmek üzere, İŞKUR tarafından sadece depremzedelere yönelik istihdam teşvik programları başlatılmalıdır. Yatırım Teşvik Sistemi'nde 3'üncü bölgede yer alan Mersin'in, mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, 5'inci bölgeye alınması sağlanmalıdır. Kentimiz için hayata geçirilmesi önem arz eden aşağıdaki projelerin ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz; içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek Pamukluk Barajı'nın isale hattı ve arıtma tesisleri, Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın hizmete açılması, istihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin; altyapılarının tamamlanması ve genişletilmesi için olanaklar sağlanması, konut açığının giderilmesi için toplu konut ve altyapı yatırımlarına destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

nufusu-yuzde-40-artan-mersin-icin-ortak-cagri-ozel-destekstatu-saglanmali_4585_dhaphoto1

Ayrıca Mersin'in ekonomik gelişimine önemli katkılar vereceğine inandığımız devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bunlar; ilan edilmiş turizm bölgelerinin yatırıma dönüştürülmesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na da alınmış olan Mersin metrosunun hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm prosedürlerin tamamlanması, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi, Mersin-Antalya yolunun, Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın, Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yapılması. Önerilerimiz başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ilgili mercilere iletildi. İvedilikle uygulanmasının bu sürece büyük faydası olduğu kanaatindeyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!
Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar

5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.