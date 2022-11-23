FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deprem sonrasında İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? Düzce'de, Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Deprem sonrasında İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? Düzce'de, Ankara'da okullar tatil edildi mi?

23.11.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce depremi sonrası son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Bugün sabah saat 04.08'de Düzce'nin Gökyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'den de hissedildi. Düzce depreminin ardından okullara ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? İşte valiliklerden art arda yapılan son dakika açıklamaları...

Deprem sonrasında İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? Düzce'de, Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından valiliklerden art arda yazılı açıklama yapıldı. 5.9 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından Düzce, Bolu ve Sakarya'da eğitime ara verildi. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü okullarda son durum...

DÜZCE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi.

Bollu Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bu üç ilin yanısıra Zonguldak Ereğli'de de eğitime deprem nedeniyle bir gün ara verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzine bir indirim daha: Litresi 20 liraya gerilediBenzine bir indirim daha: Litresi 20 liraya geriledi
EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!
Gram altın için İslam Memiş’ten rekor tahminiGram altın için İslam Memiş’ten rekor tahmini
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika düzce depremi okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.