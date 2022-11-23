Deprem sonrasında İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde okullar tatil? Düzce'de, Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından valiliklerden art arda yazılı açıklama yapıldı. 5.9 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından Düzce, Bolu ve Sakarya'da eğitime ara verildi. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü okullarda son durum...

DÜZCE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi.

Bollu Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ZONGULDAK EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bu üç ilin yanısıra Zonguldak Ereğli'de de eğitime deprem nedeniyle bir gün ara verildi.



