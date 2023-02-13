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DEPREM YARDIMI ne zaman verilecek? 15 bin TL'lik deprem yardımı kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

13.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem yardımı ile ilgili detaylar, geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Vatandaşların kira bedelini ödeyeceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, afette evi zarar gören ve binası yıkılan kişilere taşınma yardımı yapacaklarını ifade etti. Peki, deprem yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 15 bin TL deprem destek ödemesi açıklaması...

DEPREM YARDIMI ne zaman verilecek? 15 bin TL'lik deprem yardımı kimler alabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım etmek adına çok sayıda yardım yapılıyor. 15 bin TL'lik deprem yardımı ağır veya orta hasar görmüş vatandaşlar için hane başına 15 bin TL olarak yapılacak. Peki, deprem yardımı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

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DEPREM YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Deprem yardımı konusunda açıklama cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

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Erdoğan açıklamasında yaptığı açıklamalarda taşınma yardımıyla ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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DEPREM TAŞINMA YARDIMINI KİMLER ALACAK?

Taşınma yardımını alacak kişiler hakkında henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Bu konunun Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

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KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Depremden etkilenen şehirler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay oldu.

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