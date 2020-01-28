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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Elazığ'daki depremden zarar gören KOBİ'lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu. KOBİ'ler, KOSGEB tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi

Elazığ ve Malatya'da deprem felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile işletmeler 100 bin liraya kadar "acil destek kredisi"nden yararlanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı.

Programdan, deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ'ler ile işletmeler faydalanabilecek.

İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.

KGF DE DEVREYE GİRECEK

Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek.

KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı "Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı" ve "KOBİ Finansman Destek Programı"ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek.

Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak.

KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını 1 Ocak 2021'den başlamak üzere 3 ayda bir ödeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAB DUYURMUŞTU

Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz." sözleriyle açıklamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devlet, milletinin yanında." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem, Elazığ ve Malatya, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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