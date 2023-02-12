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Depremde zarar görmüştü... Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı! Bakan Karaismailoğlu öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştı

12.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay Havalimanı'nın öncesi ve sonrası fotoğraflarını ekleyerek "Hatay Havalimanı pistindeki bütün hasarları hızlıca onardık. Kontrol uçuşları başladı." notunu düştü.

Depremde zarar görmüştü... Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı! Bakan Karaismailoğlu öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu. Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yaptığı paylaşımda "Hatay Havalimanı pistindeki bütün hasarları hızlıca onardık. Kontrol uçuşları başladı." dedi.

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İGA EKİPLERİNDE 96 SAATTE ONARILDI

Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 45 ayrı noktasında oluşan parçalanma ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı anımsatılarak, "Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve yardımların zamanında bölgeye ulaşabilmesi için kritik önem teşkil eden havalimanının bir an önce hizmete açılması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

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"YARDIMLARIN ULAŞMASI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini belirtti.

Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini vurguladı.

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Emsen, şunları kaydetti:

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 büyük ve 250 küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, 4 gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak, ikmalin hava yoluyla yapılıp, buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik." (AA)


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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay havalimanı

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