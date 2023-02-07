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‘Depreme dayanıklı’ diye 3 milyon TL’ye satılmıştı: Yerle bir oldu! O anlar kamerada…

07.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yeni yapılan ve 'depreme dayanıklı' diye pazarlanan apartman çöktü. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı. Çöken binada 44 daire bulunduğu belirtilirken, dairelerin emlak sitelerinde 3 milyon liraya yakın bir fiyata satıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921’e yükselirken yaralı vatandaşların sayısı ise 15 bin 834. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 217'ye ulaştı. Deprem bölgesinden yürek burkan birçok haber gelmeye devam ederken dün sosyal medyada gündem olan bir başka görüntü tepkilere neden oldu.

Depremin ardından Malatya'da 300’ün üzerinde bina çökerken, binalardan birinin daha 2 yıl önce yapıldığı ortaya çıktı. "Depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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DEPREME DAYANIKLI DİYEREK MİLYON LİRALARA SATILMIŞ

Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı. Çöken binada 44 daire bulunuyordu.

Depreme dayanıklı olarak pazarlanan ve emlak sitelerinde 2 milyon 850 bin liradan satılan daireler saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşların etrafa kaçıştığı görüldü.

Binayı inşa eden firmanın internet sitesinde binanın özellikleri arasında 'Depreme dayanıklı Radye Temel'e sahip olması ve 'Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje'si olması sayılıyor.

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deprem

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