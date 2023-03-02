Depremin ihracata ilk etkisi ortaya çıktı: Tam 1,5 milyar dolarlık kayıp

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayı ticaret rakamlarını açıkladı. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi ticaret verilerinde de bozulma yarattı. Şubat ayında ihracat, yüzde 6,4 oranında azalarak 18 milyar 638 milyon dolara geriledi. Şubat 2022’de ihracat 19 milyar 90 milyon dolardı.

İthalat aynı ayda yüzde 10,6 oranında artışla 30 milyar 833 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 10,9 puan azalarak yüzde 60,5’e geriledi.

DEPREM İHRACATI DA VURDU

Ticaret Bakanlığı, ülke toplam ihracatının yüzde 8,6'sını depremin etkilediği 11 ilin sağladığını ve deprem nedeniyle Şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğunu belirtti.

2023 yılının ilk iki ayını kapsayan Ocak ve Şubat aylarında ihracat yüzde 1,5 oranında artışla 38 milyar 8 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 oranında artışla 64 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK TİCARET YAPILAN ÜLKELER

İhracatta Almanya, 1 milyar 697 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 1 milyar 115 milyon dolarlık ihracatla İtalya ve 1 milyar 87 milyon dolar ile ABD izledi.

İthalatta ilk sıra Rusya’nın oldu. Rusya’dan 4 milyar 133 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İkinci sırada 3 milyar 646 milyon dolar ile İsviçre ve üçüncü sırada 3 milyar 101 milyon dolar ile Çin yer aldı.

