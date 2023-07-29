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Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor

29.07.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutların yapımı sürüyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, temeli atılan konutların inşaatının yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını belirterek, “Biz yerel idare olarak buranın yaşam alanına dönüşmesi noktasında sosyal donatıları, yolları, çevre düzenlemeleri, altyapısal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendimizi konumlandırdık” dedi.

Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor

6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da depremde evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanlara teslim edilecek konutların inşaatı devam ediyor. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümü kaybettiklerini, ortalama 4 kişilik bir aile olarak hesap yapıldığında 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle barınma sorunun bir an evvel giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmaların hızla başladığını kaydeden Gürbüz, bu kapsamda Karaelbistan Mahallesi’nde temeli atılan konutların inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

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Gürbüz, “Çevre, Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler. Depremin hemen ilk anlarından itibaren en sağlam zeminler tespit edildi, temelleri atıldı. Bugün hamdolsun yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayı gibi inşallah bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer, Karaelbistan Mahallemiz. Mahallemizde yaklaşık 4 bin 12 konutumuz, bağımsız bölümümüz yapılıyor. Elbistan’da yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak. Tabi bu çok katlı binalarımız. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki yaklaşık 800 adet konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yaklaşık yüzde 50’Lik bir orana ulaştık. Bir kısmı Kasım’dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek. Arkasından önümüzdeki yıl 6’ncı aya kadar Elbistan’da şantiyesi kurulmuş, temeli atılmış tüm yapılar, toplu konutlar teslim edilmiş olacak. Böylelikle 10 bin adet konut vatandaşlarımıza inşallah bütün sosyal donatılarıyla beraber en güzel şekilde teslim edilecek. Biz yerel idare olarak buranın yaşam alanına dönüşmesi noktasında sosyal donatıları, yolları, çevre düzenlemeleri, altyapısal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendimizi konumlandırdık.”


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deprem

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