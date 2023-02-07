Depremin yaşandığı 10 ilde ücretsiz olacak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu

Kahramanmaraş, Gaziantep depremi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 5 bölgede ve birçok ilimizde yıkım yaratan depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği 10 ilde ve ilçelerde fırınlarda ekmek ücretsiz olacak.

"FIRINLARDAN ALABİLİRLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerden etkilenen 10 ilde ve ilçelerinde vatandaşların fırınlardan ücretsiz ekmek alabileceğini duyurmuştu.

Oktay, "Tüm illerimizde normal aşevleri, beslenme merkezleri kuruldu. Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubumuz, bakanlarımızın koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam etmekte. 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla" diye konuştu.



