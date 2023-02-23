Depremzede çiftçilere müjdeli haber! Mazot gübre desteğinde yeni gelişme! O iller de dahil edildi

Depremzede çiftçiler mazot gübre desteği ödemelerini yakından takip ediyorlar. Daha önce yapılan açıklamada Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresinin, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Son dakika gelişmesinde mazot ve gübre desteğinin nakit olarak ödeneceği iller arasına Elazığ ile Sivas’ın Gürün ilçesinin de eklendiği duyuruldu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvurulara ilişkin tebliğlerde güncellemeye gitti. Bakanlığın konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

İKİ YENİ İL EKLENDİ

En son yapılan açıklamada 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan düzenlemede, afetten etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa, mazot ve gübre desteğinin nakit olarak ödeneceği iller olarak duyurulmuştu.

Yeni yapılan duyuruda ise, "6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller" olarak değiştirildi.

Böylece uygulamaya Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki çiftçiler de dahil edildi.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 8 MAYIS

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında altyapı projelerinin değerlendirilme ve bireysel sulama sistemleri desteklerine başvurular için afet bölgesi ilan edilen illerde 8 Mayıs'a kadar uzatılan sürelere ilişkin tebliğler de mazot ve gübrede olduğu şekilde değiştirildi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Şubat ayı içerisinde ödemelerin gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz." sözlerine yer verdi.



