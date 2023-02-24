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Depremzede kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımında artış müjdesi

24.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira yardımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ve Hatay depremlerinin ardından depremzeler için yeni düzenlemeler devreye girdi. Kira yardımı da bu düzenlemeler arasında yer alıyor. Yardım ile ilgili müjdeli haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Depremzede kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımında artış müjdesi

Kira yardımı, afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız yapılan bir yardımdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada kiracılara verilen yardımda artışa gidildiğini duyurdu. Barınma yardımın başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler ise Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor.

KİRA YARDIMINDA ARTIŞ MÜJDESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi.

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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından gerçekleştirebiliyorlar.
KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Açılan ekran üzerinde şu bilgiler yer alıyor:
Bu hizmeti kullanarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutu hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımız, afetzede barınma desteği başvurusunda bulunabileceklerdir.

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Sadece deprem bölgesinde bulunan iller için yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. İkametiniz deprem bölgesi dışında olduğu için yardım başvurusunda bulunamazsınız. İkamet bilgileriniz güncel değilse Adres Bilgilerim sayfasından adres bilginizi yenileyebilirsiniz.

KİRA YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecektir. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
kira yardımı kira yardımı başvurusu

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