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Depremzede öğrencilere burs verilecek! Bakan Özer duyurdu! Şartları taşıyanlar alabilecek

03.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki illerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamasında şartları taşıyan öğrencilere burs verileceğini duyurdu. Peki depremzede burs başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar

Depremzede öğrencilere burs verilecek! Bakan Özer duyurdu! Şartları taşıyanlar alabilecek

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından depremzede vatandaşlara devlet tarafından destekler verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında depremden etkilenen illerde annesi, babası veya vasisini kaybeden öğrencilere burs verileceğini açıkladı.

“YIL SONUNA KADAR BURS VERİLECEK”

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz." dedi.

asgar

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Olağanüstü Hâl Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı.
Yapılan açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek. "denildi.

Depremzede öğrencilere verilecek olan burstan 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlar yararlanamayacak.

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