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Depremzede üniversite öğrencilerinin kredileri bursa dönüşecek mi? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nereden yapılır?

22.05.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede öğrencilerin kredileri bursa çevrilecek mi, sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burs müjdesi açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında depremzede öğrencilere burs verileceğini söyledi. Peki, Depremzede üniversite öğrencilerinin kredileri bursa dönüşecek mi? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nereden yapılır?

Depremzede üniversite öğrencilerinin kredileri bursa dönüşecek mi? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nereden yapılır?

Depremzede öğrencilere burs desteğinin detayları hızla sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede üniversite öğrencilerine burs desteğini müjdeledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversite öğrencisi depremzedeleri ilgilendiren bu konunun detayları merak edildi. Peki, depremzede öğrencilere burs ne kadar, kaç TL? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? İşte detaylar...

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK"

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede üniversite öğrencilerine burs müjdesini şu sözlerle duyurdu;

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"Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek."

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN KREDİLERİ BURSA DÖNÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre depremzede üniversite öğrencilerinin almakta olduğu krediler bursa çevrilecek.

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DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs günü katıldığı canlı yayında depremzede üniversite öğrencilerine burs verileceğini belirtti. Ancak henüz burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların bakanlık aracılığıyla yapılacağını belirten Erdoğan, "Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabilecek." sözlerine yer verdi.


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