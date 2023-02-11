FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı! Deprem yardımı kimlere, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı! Deprem yardımı kimlere, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

11.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelere taşınma yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen vatandaşlara verilecek taşınma yardımı hakkında konuştu. Vatandaşların kira bedelini ödeyeceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evi zarar gören ve binası yıkılan kişilere taşınma yardımı yapacağını açıkladı. Vatandaşlar 15 bin taşınma yardımı destek parası ne zaman, kimlere verilecek? sorularını aratmaya başladı.

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı! Deprem yardımı kimlere, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Depremzedelere yardım etmek adına çok sayıda yardım yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 şehirde birçok bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu binalardan taşınacak olan vatandaşlara taşınma yardımı yapılacağı bildirildi. Deprem bölgesi olan Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerine dikkat çekerek çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlar için kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan "Ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda taşınma yardımıyla ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.

Ekran görüntüsü 2023-02-11 093701

TAŞINMA YARDIMINI KİMLER ALACAK?

Taşınma yardımını alacak kişiler hakkında henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Bu konunun Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Depremden etkilenen şehirler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu!Şubat ayı emekli maaşları hangi gün ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu!
Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'
1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Hatay Kahramanmaraş bina enkaz hasar

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi...

BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi...

30 bini geçti! 117 milyar liralık ödeme...

30 bini geçti! 117 milyar liralık ödeme...

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.