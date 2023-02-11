Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı! Deprem yardımı kimlere, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Depremzedelere yardım etmek adına çok sayıda yardım yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 şehirde birçok bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu binalardan taşınacak olan vatandaşlara taşınma yardımı yapılacağı bildirildi. Deprem bölgesi olan Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerine dikkat çekerek çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlar için kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan "Ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda taşınma yardımıyla ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.

AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.

TAŞINMA YARDIMINI KİMLER ALACAK?

Taşınma yardımını alacak kişiler hakkında henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Bu konunun Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Depremden etkilenen şehirler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay oldu.

