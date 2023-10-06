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Depremzedelere hibe ve yapım kredisi desteği Resmi Gazete'de

06.10.2023 01:47 | Son Güncelleme:
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Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Depremzedelere hibe ve yapım kredisi desteği Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HİBE VE YAPIM KREDİSİ DESTEĞİ VERİLECEK

Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Bu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak. (DHA)

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