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Depremzedelere sigorta ve maaş bağlanacak! Asgari ücretin yüzde 150'sine varan ödeme yapılacak

24.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem nedeniyle evi hasar alan ev sahibi ve kiracılara verilen kira yardımının yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlara maaş verilecek. Detaylar belli oldu. Pandemi döneminde de olduğu gibi geçici madde ile kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ödenek uygulaması devreye girecek.

Depremzedelere sigorta ve maaş bağlanacak! Asgari ücretin yüzde 150'sine varan ödeme yapılacak

6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Barınma yardımının yanı sıra iş desteği ve maaş yardımı da veriliyor. Deprem bölgesindeki illerde yaşayan depremzedeler iş yerleri kapandığı için maaşını devletten alacak. Ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de verilecek.

Depremzedelere sigorta ve maaş bağlanacak! Asgari ücretin yüzde 150'sine varan ödeme yapılacak

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 150'SİNE VARAN ÖDEME

İşçilere kısa çalışma ödeneği ile beraber GSS primleri de ödenecek. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar kısa çalışma ödeneği alacak. Üst sınır ise asgari ücretin yüzde 150'si olacak.

Kısa çalışma ödeneği için başvuru yapan iş yerlerine ödenek aktarılacak, incelemeler ise sonrasında yapılacak. Bu ödenek ile çalışanların ücreti devlet tarafından sağlanacak.

Depremzedelere sigorta ve maaş bağlanacak! Asgari ücretin yüzde 150'sine varan ödeme yapılacak

ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEK

Kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler ücretsiz izin desteğinden faydalanacak ve belirlenecek aylık miktar ile her ay nakdi destek alacak. Pandemi döneminde yürürlüğe giren bu uygulama ile ücretsiz izindeki işçilere devletten ödenek verildi. Aynı uygulama, deprem bölgesindeki 11 il için geçerli olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kısa çalışma ödeneği miktarı hesaplanırken, 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınır ve hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu yöntemle yapılan hesapta ödenek tutarı, aylık asgari ücretin yüzde 150'sini aşamaz.

Bu sene, asgari ücretli bir kişinin alacağı kısa çalışma ödeneği 6.004 TL 80 kuruşa tekabül ediyor. Maaş arttıkça kısa çalışma ödeneği de artıyor.

Depremzedelere sigorta ve maaş bağlanacak! Asgari ücretin yüzde 150'sine varan ödeme yapılacak

MAAŞA GÖRE ÖDEMELER

Brüt maaş / Kısa çalışma ödeneği

10.008 TL / 6.004,80 TL
13.000 TL / 7.800,00 TL
15.000 TL / 9.000,00 TL
20.000 TL / 12.000,00 TL
25.000 TL / 15.000,00 TL
30.000 TL / 15.012,00 TL
35.000 TL / 15.012,00 TL


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asgari ücret Kısa Çalışma Ödeneği

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