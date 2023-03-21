Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi mi? Ağır ve orta hasarlı depremzedelere yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Karar 21 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesine yönelik kararname hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

DEPREMZEDELERİN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarına ilişkin kararnameye göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları silindi.

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Öte yandan 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından mütevellit dava ve icra takiplerinin de kaldırıldığı belirtildi.

YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ 31 MAYIS'A KADAR ERTELENDİ

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Yapılan açıklamaya göre ödemesi ertelenen faturalar Haziran'dan itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle yatırılabilecek.

