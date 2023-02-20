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Depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

20.02.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da inceleme yaptı. Bunun ardından basın açıklaması yoluyla, depremzede vatandaşların ve depremde hayatını kaybeden kişilerin kredi borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? İşte tüm detaylar...

Depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

6 Şubat depreminde binlerce kişi yaralanırken binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşların kredi kartı borçlarına yönelik bir karar alındı. Karar, deprem bölgesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? İşte tüm detaylar...

Depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

DEPREMZEDELERİN BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Yıkımın en fazla olduğu Hatay'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor." açıklamasını yaptı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların kredi borcuna ilişkin aldıkları kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor." dedi.

Depremzedelerin kredi borçları ertelenecek mi? Depremde vefat edenlerin kredi borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

TOKİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Çadır kent ve koyteyner kentlerde kalan depremzedeleri 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik." ifadelerini kullandı.

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