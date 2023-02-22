Depremzedeye kısa çalışma ödeneği! Resmi Gazete'de yayımlandı: Brüt maaşın yüzde 60’ı kadar ödeme

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ile Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. 11 ilde ağır yıkıma yol açan deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deprem bölgesi için OHAL ilan edildi. Söz konusu düzenleme Meclis’ten geçerek yasalaştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVREYE GİRDİ

OHAL düzenlemesi ile birlikte atılan adımlara bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname’ Resmi Gazete’de çıkarak yürürlüğe girdi. Buna göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı. Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak. Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar kısa çalışma ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150'si kadar miktar belirleniyor. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Ancak pandemi döneminde bu şartlar esnetilmişti. Deprem bölgesi için de şartların esnetilmesi bekleniyor. Buna göre son 120 gün 60 güne ve 600 günlük şart da 450 güne düşürülmüştü.

ASGARİ ÜCRETLİYE 6.004 TL!

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini yani 15.012 TL'yi geçemiyor Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için kısa çalışma ödeneği 6.004 lira 80 kuruş.. İşçinin maaşı arttıkça alacağı kısa çalışma ödeneği de artıyor. Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesiliyor.



